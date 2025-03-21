ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد دبي على مأدبة إفطار باستراحة ند الشبا في دبي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مأدبة إفطار أقامها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، في استراحة سموّه بند الشبا في دبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وتبادل سموّ ولي عهد أبوظبي وسموّ ولي عهد دبي، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية حول مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وما تشهده من إنجازات ومشاريع هدفها الوصول بالوطن إلى أعلى مراتب التقدّم والازدهار، وخدمة المواطن، وترسيخ مقومات استقراره وسعادته، وتحقيق النفع لجميع أفراد المجتمع، سائلين الله، عزّ وجلّ، أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرفعة والنماء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استقبلت اليوم أخي الشيخ خالد بن محمد بن زايد.. جمعتنا مائدة الإفطار.. وجمعتنا محبة وأخوة.. ويجمعنا عشق تراب هذا الوطن.. ويجمعنا عمل مشترك للمساهمة في بناء مستقبل أفضل تحت ظل قيادة رشيدة قوية موحدة».

حضر اللقاء سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ، وجمع من كبار القيادات العسكرية، والمسؤولين وأعيان البلاد.

وتناول الجميع طعام الإفطار على المأدبة التي أقامها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تكريماً لأخيه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيوخ والضيوف.

حمدان بن محمد:

• تجمعنا وأخي خالد بن محمد بن زايد محبة وأخوة.. ويجمعنا عشق تراب هذا الوطن.. ويجمعنا عمل مشترك للمساهمة في بناء مستقبل أفضل تحت ظل قيادة رشيدة قوية موحدة.