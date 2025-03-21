«تريبلانيت إيليت» تسهم بمليون درهم في«وقف الأب»

أعلنت مجموعة «تريبلانيت إيليت» عن إسهامها بمبلغ مليون درهم، دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتنضوي حملة «وقف الأب» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق، يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «تريبلانيت إيليت»، ناصر بهادليا، أن حملة «وقف الأب» تمثل رسالة إنسانية جديدة من دولة الإمارات إلى شعوب العالم، خصوصاً لأبناء المجتمعات الأقل حظاً الذين يواجهون تحديات عدة على مستويات العمل والعيش والرعاية الصحية المستدامة، مشيراً إلى الدور المؤثر لهذه الحملة في توفير الدواء والعلاج للمرضى من الفقراء والمحتاجين، بما يجسد القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات.

ناصر بهادليا:

• دور مؤثر لحملة «وقف الأب» في توفير الدواء والعلاج للمرضى من الفقراء والمحتاجين.