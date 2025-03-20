دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد عطلة عيد الفطر 2025

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر للعام 1446 هجري، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1446 ھ حتى 3 شوال 1446 ھ، وبما يُوافق ذلك من التقويم الميلادي، على أن يستأنَف الدوام الرسمي بتاريخ 4 شوال 1446 هـ. وأوضح التعميم أنه في حال أتم شهر رمضان المبارك 30 يوماً، فإن يوم 30 رمضان يُضاف إلى عطلة عيد الفطر المقررة.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقّرر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم موفور الصحة والعافية، وأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليُمن والبركات.