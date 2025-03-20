طحنون بن زايد يبحث مع دونالد ترامب آفاق الشراكة الاستراتيجية

التقى سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أمس، رئيس الولايات المتحدة الأميركية،دونالد ترامب، وذلك خلال مأدبة العشاء التي أُقيمت تكريماً لسموّه في البيت الأبيض، بحضور كبار المسؤولين الأميركيين.

وفي بداية اللقاء، نقل سموّه تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس دونالد ترامب، وتمنياته له والشعب الأميركي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وبحث سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس الأميركي، آفاق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها بما ينعكس إيجاباً على المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد سموّه تطلُّع الإمارات إلى مواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، من خلال تعزيز شراكتهما، وتسريع الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، كون هذه المجالات تمثّل ركائز أساسية للنمو والازدهار.

وأشاد سموّه بقيادة الرئيس دونالد ترامب وسياساته الاقتصادية، التي تمثّل حافزاً مهماً لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

وأشار سموّه، خلال الاجتماع، إلى أن الإمارات وأميركا تربطهما علاقات استراتيجية وتعاون كبير بين أسواق المال والأعمال، لافتاً إلى الفرص الكبيرة في كلا البلدين، ما يعزز من شراكتهما، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع، خصوصاً بمجال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عمق العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن الدولتين شريكان استراتيجيان في دعم جهود السلام والأمن بالشرق الأوسط والعالم.

كما التقى سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، وأجرى معه محادثات حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والتطورات في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وحرص البلدين على مواجهة التحديات الراهنة، وتعظيم فرص التنمية والازدهار، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتعاون الاستثماري المشترك.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في تهيئة بنيتها التحتية واقتصادها للاستفادة من التطورات العالمية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل ما يشهده العالم من تحول غير مسبوق تقوده التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيعيد هيكلة الاقتصادات بشكل قائم كلياً على الابتكار والإبداع.

دونالد ترامب:

. الإمارات وأميركا شريكان استراتيجيان في دعم السلام بالشرق الأوسط والعالم.