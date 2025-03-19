«طرق دبي» تمنح «الفردان للصرافة» حق تسمية محطة مترو الخيل

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع شركة «الفردان للصرافة»، تمنحها بموجبها حق تسمية محطة مترو الخيل، ليصبح اسمها «محطة مترو الفردان للصرافة»، وذلك في إطار مبادرة حقوق تسمية محطات المترو، التي توفر فرصاً استثمارية استراتيجية للشركات لتعزيز علاماتها التجارية والتواصل المباشر مع مستخدمي المترو.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن كلبت، في بيان صحافي، أمس: «إن الاتفاقية تمثل خطوة حيوية نحو شراكة اقتصادية طويلة الأمد، مؤكداً أن مبادرة حقوق التسمية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني».

وأعلنت الهيئة أنها ستبدأ، اعتباراً من أبريل وحتى نهاية يونيو المقبلين، في تغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية والإرشادية داخل المحطات، وفي الأنظمة الذكية والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى تعديل الإعلان الصوتي في عربات المترو، داعية الركاب إلى ملاحظة التحديثات وطلب المساعدة من فرق العمل في المحطات عند الحاجة.