فتح باب التسجيل في برنامج البعثات الدراسية أول مايو المقبل

أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج البعثات الدراسية، وذلك ابتداء من الأول من مايو وحتى الأول من يونيو المقبلين، حيث يهدف البرنامج إلى ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال دراستهم في 60 جامعة عالمية مرموقة، تقدّم أكثر من خمسة تخصصات دبلوماسية رائدة، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية، وتمكين الطلبة المبتعثين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السلك الدبلوماسي، كذلك رفد الوزارة بكفاءات وطنية قادرة على ريادة وصناعة التغيير في السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتأثير إيجابياً في الساحة الدولية.

وأكّدت الوزارة أن برنامجها للبعثات الدراسية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير خبرات دبلوماسية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز حضور الدولة في المحافل العالمية، كما يُمثّل جزءاً من جهودها المستمرة لإعداد جيل واعد من الدبلوماسيين المؤهلين وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، من خلال تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في مجال العلاقات الدولية، استناداً إلى دبلوماسية ترتكز على الكفاءة والتميز.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يحمل جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد، مع تمتعه بحسن السيرة والسلوك بموجب شهادة معتمدة من الجهات المختصة، كما يشترط البرنامج أن يراوح عمر المتقدم بين 17 و22 عاماً، وأن يكون حاصلاً في الثانوية العامة بالمسار المتقدم والنخبة على نسبة 80% فما فوق، وفي المسار العام والتقني والمناهج الأخرى على نسبة 90% فما فوق، إضافة إلى حصول الطالب على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو «التوفل»، وتقديم قبول أكاديمي من إحدى الجامعات المعتمدة لدى الوزارة، كذلك الموافقة على العمل في وزارة الخارجية ضمن السلك الدبلوماسي لفترة تعادل سنوات الدراسة.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/scholarship لمراجعة المستندات المطلوبة وشروط التقديم والقبول.