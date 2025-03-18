حمدان بن محمد: الخدمة الوطنية شرف عظيم

شارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، طعام الإفطار مع مجندي الخدمة الوطنية بمركز تدريب سويحان في أبوظبي، وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتأتي هذه المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، متزامنة مع «عام المجتمع»، تأكيداً لقيم التلاحم الوطني، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية بين أبناء الوطن.

وأشاد سموّه بمستوى الانضباط، والجاهزية التي يتمتع بها مجندو الخدمة الوطنية، مؤكداً سموّه أن الخدمة الوطنية تمثّل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الدفاع الوطني، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء والتضحية في نفوس الشباب، وأثنى سموّه على التزام المجندين بروح العزيمة والإصرار، مشيراً إلى أنهم يمثّلون مستقبل الوطن ودرعه الحصين.

وقال سموّه: «إن المجندين يجسّدون أسمى معاني التفاني في خدمة الوطن، وإن ما يكتسبونه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، والإسهام في مسيرة التنمية والاستقرار».

وأشار سموّه إلى أن الخدمة الوطنية ليست مجرد واجب، بل هي شرف عظيم ومسؤولية وطنية، تعكس روح التفاني والعطاء من أجل الوطن.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «سعدت اليوم بتناول طعام الإفطار مع أبناء وطننا الأوفياء من مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان احتفاءً بالشهر الفضيل».

وأضاف سموّه: «الخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة عابرة، بل تجربة وطنية تصقل الشخصية.. وتعزز قيم المسؤولية والتضحية.. وتغرس في النفوس حب الوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنه.. فخورٌ بكل شاب كانت خدمة الوطن جزءاً من حياته.. لأنهم ليسوا فقط حماة الديار.. بل هم مستقبلها وعزها.. الإمارات بسواعدكم تعلو وتزهر».

وفي ختام اللقاء، أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن فخره بمستوى الوعي الوطني الذي يتمتع به شباب الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم تحت راية القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

حمدان بن محمد:

• فخورٌ بكل شاب كانت خدمة الوطن جزءاً من حياته، لأنهم ليسوا فقط حماة الديار، بل هم مستقبلها وعزها.. الإمارات بسواعدكم تعلو وتزهر.

• شباب الإمارات يتمتعون بقدر عالٍ من الوعي الوطني.. والمجندون مستقبل الوطن ودرعه الحصين.