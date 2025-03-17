«الاتحاد النسائي»: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة

أكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة السويدي، حرص دولة الإمارات، منذ اعتماد إعلان منهاج عمل بيجين عام 1995، على ترجمة التوصيات إلى سياسات واقعية، تُمكّن المرأة وتعزز دورها في مواقع القيادة وصنع القرار، ما جعلها نموذجاً رائداً على المستوى الإقليمي والعالمي في دعم المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام في جلسة «تحقيق وعد بيجين لتعزيز دور المرأة في القيادة»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك التي انطلقت في 10 مارس وتستمر حتى 21 من الشهر.

وقد نظمت الجلسة جمهورية مصر العربية، بمشاركة دولة الإمارات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، ودولة آيسلندا، ودولة نيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، ومملكة إسبانيا، وجنوب إفريقيا.

وأوضحت نورة السويدي أن المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً أساسياً في عملية صنع القرار، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العمل الدبلوماسي، بفضل رؤية طموحة تعتمد على التكافؤ وإتاحة الفرص، مدعومة بتشريعات حديثة، ومبادرات نوعية تعزز مشاركة المرأة في جميع المجالات.

واستعرضت الجلسة أبرز الإنجازات، ومن ضمنها في المجال الحكومي: تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلاً متوازناً بين الجنسين في البرلمان. كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعاون الدولي، والعلوم المتقدمة والتعليم والثقافة. وفي القطاع الدبلوماسي: المرأة الإماراتية تشكل 49.5% من الكوادر الدبلوماسية، وفي الاقتصاد وريادة الأعمال تشكل النساء أكثر من 12% من مجالس إدارات الشركات المدرجة، وفي التكنولوجيا والابتكار لم يقتصر تمكين المرأة في الإمارات على المناصب التقليدية فحسب، بل امتد إلى الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، حيث تُشجع الدولة المرأة على الانخراط في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة.

وأشارت نورة السويدي إلى أنه إيماناً بدور المرأة في نهضة المجتمعات، تمتد جهود دولة الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع، حيث أطلقت العديد من البرامج الداعمة للمرأة، منها: مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن الهادفة إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم تدريب ما يزيد على 500 امرأة. ومشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة، وتسهم في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي، وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في إفريقيا في المجال الزراعي، وغيرها من المبادرات الاستثنائية.

فيما اعتمدت دولة الإمارات سياسة وطنية شاملة لتمكين المرأة للأعوام القادمة، بهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، وتؤكد هذه السياسة التزام الإمارات بمشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى في تحقيق التوازن بين الجنسين لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

وشددت على أن الإمارات ماضية في ترسيخ هذا النموذج، ومستعدة لمشاركة خبراتها مع المجتمع الدولي لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، قائلة: «معاً نستطيع أن نجعل وعد بيجين واقعاً أكثر قوة وتأثيراً، ونبني عالماً تكون فيه المرأة قائدة وصانعة قرار ومؤثرة في جميع مسارات التنمية».

نورة السويدي:

• المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً أساسياً في عملية صنع القرار، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العمل الدبلوماسي.