يوسف موسليام يدعم «وقف الأب» بـ 20 مليون درهم

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، يوسف علي موسليام، عن مساهمته بمبلغ 20 مليون درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي مساهمة يوسف علي موسليام في سياق التفاعل المجتمعي الكبير، أفراداً ومؤسسات، مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً. كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وقال يوسف علي موسليام: «تكتسب حملة (وقف الأب) أبعاداً إنسانية عميقة من خلال اهتمامها بالمجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وتركيزها على توفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وتمثل المشاركة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة أعظم بر بالأب، خصوصاً أنها تتزامن مع شهر رمضان الفضيل».

وأضاف: «مساهمتنا في هذه الحملة المباركة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات، وقناعتنا بأهمية تكاتف الجهود لمساعدة الآخرين والتخفيف من معاناتهم، وقد أثبت مجتمع الإمارات على مر السنين حبه للخير، وتضامنه مع كل محتاج، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا الحراك الخيري والإنساني».