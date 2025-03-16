حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لدعم بناء ورعاية المساجد في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر، مع تمكين مجتمعها بالقيم المتجذرة في الهوية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودور دبي الريادي في العمل الخيري.

جاء ذلك خلال حضور سموه توقيع اتفاقية استراتيجية بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، هدفها تعزيز الاستدامة في بناء وتشغيل المساجد بمناطق التطوير العقاري في إمارة دبي، بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين، وتوسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتكريس دور المساجد في المجتمع كمراكز إشعاع حضاري وإنساني مؤثر، يعزز القيم ويرسخ الهوية ويمكن الأسرة.

وقال سموه: «شهدت توقيع اتفاقية استراتيجية بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستدامة في بناء وتشغيل ورعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري بالإمارة، وقدمت هذه الشركات مساهمات بقيمة 560 مليون درهم، ضمن هذه المبادرة، كما التقيتُ مجموعة من أصحاب الخير والأيادي البيضاء من رعاة بيوت الله في دبي».

وأضاف سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التعاون المثمر والمتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مساهمات الأفراد، ودعم المشاريع الخيرية، هو تجسيد لقيمنا الأصيلة، ورسالة دبي الإنسانية».

وقد التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المتبرعين من رعاة المساجد والمطورين العقاريين، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في خدمة المجتمع، من خلال الإسهام في بناء ورعاية المساجد. وأشاد سموه بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الأفراد، في دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العميق، وأكد أن هذه المبادرات تعكس قيم العطاء الأصيلة في مجتمع دبي.

ونوه سمو ولي عهد دبي بمبادرة رعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، التي كانت دبي رائدة في تفعيلها منذ عقود لتنفيذ المشروعات المستقبلية الطموحة على مستوى الإمارة.

وقد نجحت المبادرة في استقطاب دعم كبير وتفاعل واسع، حيث تم توقيع مذكرات شراكة استراتيجية مع العديد من المطورين العقاريين، بإسهامات إجمالية وصلت إلى 560 مليون درهم، موزعة على مشاريع عدة، لدعم بناء ورعاية المساجد في مختلف مناطق التطوير العقاري بدبي.

وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة: شركات إعمار العقارية، وداماك العقارية، وعزيزي للتطوير العقاري، ودانوب العقارية، وأورو 24 للتطوير العقاري، و«إتش آر إي للتطوير العقاري».

وفي هذه المناسبة، أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الدائرة لتعزيز الاستدامة والشراكة المجتمعية في بناء ورعاية المساجد، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التكامل لضمان استمرارية الخدمات الدينية وفق أعلى المعايير.

وقال: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإشراك القطاعات كافة في دعم المشروعات ذات الطابع الإنساني والديني، ما يسهم في ترسيخ دور المساجد كمراكز مجتمعية متكاملة تواكب تطورات المجتمع».

من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان أحمد بن غليطة: «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد من أهم المحركات الداعمة لرؤية دبي في بناء مجتمعات مستدامة ومتطورة.. والدور الذي يلعبه المطورون العقاريون في دعم هذه المبادرة يعكس مدى التزامهم الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع، ودائرة الأراضي والأملاك ملتزمة بتسهيل مثل هذه المبادرات النوعية، وتعزيز الاستدامة في مشاريع التطوير العقاري، بما يحقق الأهداف التنموية لإمارة دبي».

وبلغ إجمالي الإسهامات في مبادرة رعاية المساجد أكثر من 560 مليون درهم، موزعة على مشاريع تدعم بناء ورعاية المساجد في مختلف مناطق التطوير العقاري، بما يخدم أكثر من 50 ألف مصلٍ، فقد قدمت إعمار العقارية إسهاماً بقيمة 280 مليون درهم لدعم 42 مسجداً في تسع مناطق، بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألفاً و696 مصلياً، بينما أسهمت عزيزي للتطوير العقاري بمبلغ 80 مليون درهم لدعم ثلاثة مساجد في ثلاث مناطق، بطاقة استيعابية تصل إلى 7000 مصلٍ. وقدمت داماك العقارية 50 مليون درهم لدعم سبعة مساجد في أربع مناطق، بطاقة استيعابية تصل إلى 3600 مصلٍ، وأسهمت أورو 24 للتطوير العقاري بمبلغ 50 مليون درهم، لدعم ستة مساجد في ثلاث مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3300 مصلٍ.

وإضافة إلى ذلك، أسهمت «إتش آر إي للتطوير العقاري» بمبلغ 50 مليون درهم، لدعم خمسة مساجد في ثلاث مناطق، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مصلٍ، فيما قدمت دانوب العقارية 50 مليون درهم، لدعم أربعة مساجد في منطقتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مصلٍ.

وتعكس هذه المبادرة دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات، وتسهل مشاركة المجتمع بكل فئاته وفعالياته في المبادرات الخيرية والمجتمعية، بما يضمن استدامة تشغيل المساجد بجودة وكفاءة عالية.

وفي الوقت ذاته، تسهم هذه المبادرة المجتمعية الرائدة التي تنسجم مع رؤية حكومة دبي لتعزيز جودة الحياة، في تحقيق أهداف خطة دبي 2033، متمثلة في أجندة دبي الاجتماعية (33)، وترسيخ المساجد كمراكز مجتمعية ذات تأثير إيجابي ومستدام، بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تحت شعار «أقرب إلى المجتمع».

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي: «تتشرف إعمار بشراكتها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لإثراء مشهد المساجد في دبي، كما تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بدعم الدور المهم والمحوري لبيوت الله في المجتمع، فهي ليست دوراً للعبادة فحسب، بل منابر لنشر العلم والوعي، ونتطلع إلى تعاون مثمر يضمن أعلى معايير العناية بالمساجد، بما يتماشى مع رؤية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني: «إن توقيع مذكرة التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، يأتي ضمن حرصنا على تعزيز مفهوم التعاون المجتمعي، والمشاركة في الأعمال الخيرية. إن إسهامنا في دعم الجهود الرامية إلى دعم بيوت الله وتجديدها وبناء المزيد منها في كل أنحاء دبي، هو شرف عظيم في هذا الشهر المبارك، يؤكد مجدداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن شركة داماك كانت ولاتزال سباقة إلى دعم الأعمال الخيرية والمجتمعية، بما يسهم في نشر ثقافة الخير والعطاء في مجتمعنا المحلي.

من جانبه، أعرب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي العقارية، ميرويس عزيزي، عن سعادته بمشاركة المجموعة في المبادرة من خلال بناء خمسة مساجد، إضافة إلى تقديم تبرع خاص لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، للإسهام في صيانة 10 مساجد في دبي.

وقال: «نؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمعات التي نعمل فيها، وتظل دبي - موطننا الذي قدم لنا الدعم والفرص طوال مسيرتنا - في مقدمة أولوياتنا. من خلال بناء هذه المساجد وصيانتها، إلى جانب مزيد من المشاريع المستقبلية، نهدف إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في إيجاد المقومات الداعمة لمجتمع نموذجي قائم على الأخلاق الرفيعة وإعلاء المبادئ النبيلة».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آر إي للتطوير»، محمد أديب حجازي: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إذ تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع، وفيها يلتقي الالتزام بالمسؤولية المجتمعية مع رؤية التطوير المستدام، فهذا التعاون يعبر عن التزامنا المشترك بدعم المبادرات الإنسانية، ما يدعم البيئة المجتمعية في إمارة دبي، ويعكس قيم التعاون الفعال في بناء مستقبل أفضل لأبناء المجتمع».

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة دانوب، عادل ساجان: «الإيمان والوحدة ورد الجميل للمجتمع هي قيم أساسية لمجموعة دانوب، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة النبيلة التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية لمساجد دبي، وتخدم سكانها وزوارها، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل المقومات اللازمة لمواصلة الارتقاء بنوعية الحياة في دبي، بما يدعم جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي».

بدوره، قال عاطف رحمان: «دبي تمثل مصدر إلهام لشركة أورو 24 للتطوير العقاري، فهناك أكثر من 200 جالية وجدت في هذه المدينة الجميلة الخيار الأمثل للعيش والعمل.. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتيح لنا توسيع خدمتنا للمجتمع، ومن خلال وقف المسجد. كان سعينا الدائم لتحقيق التميز في التصميم، مع دمج التكنولوجيا والاستدامة، بهدف التركيز على خدمة المجتمع، فالمسجد وبناؤه كانا تجربة ملهمة لنا، ونحن نأخذ إسهامنا في خدمة الإنسانية على محمل الجد، ونعد ببذل قصارى جهدنا لتحقيق التميز مع الاستدامة».

حمدان بن محمد:

• دبي تواصل مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر، مع تمكين مجتمعها بالقيم المتجذرة في هويتها.

• تعاون القطاعين الحكومي والخاص في دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، يعكس قيم العطاء الأصيلة في دبي.

• الاتفاقية تهدف إلى تكريس دور المساجد في المجتمع كمراكز إشعاع حضاري وإنساني مؤثر، يعزز القيم ويرسخ الهوية ويمكّن الأسرة.

• 50 ألف مصلٍّ في دبي تخدمهم إسهامات مبادرة رعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري.