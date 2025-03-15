«اتحاد سات» ينطلق إلى الفضاء اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، إطلاق «اتحاد سات»، أول قمر اصطناعي راداري يطوره فريق المركز، اليوم السبت في الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت الإمارات، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس». وقد يخضع توقيت الإطلاق للتغيير بناء على الظروف الجوية والتشغيلية.

وتم تطوير «اتحاد سات» ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «ساتريك إنشيتيف» الكورية الجنوبية، حيث قاد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء عملية تحديد الخصائص التقنية للقمر الاصطناعي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الأولي والاختبار التقني، لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية.

وفي المراحل المتقدمة من المشروع، تولى مهندسو المركز قيادة عمليات التصميم النهائي والتصنيع، بشراكة مع خبراء من «ساتريك إنشيتيف»، ما يعكس التزام المركز بتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، عبر نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.

ويتميز «اتحاد سات» بتكنولوجيا متطورة لرصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية والبيئية المتنوعة، وفي كل أوقات اليوم ليلاً ونهاراً. كما يوفر ثلاثة أنماط للتصوير: تصوير دقيق لمناطق صغيرة، وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة، ورصد ممتد لمناطق أطول. وكل هذه التقنيات تجعل منه أداة حيوية لخدمة قطاعات متعددة، بدءاً من اكتشاف تسربات النفط، مروراً بإدارة الكوارث الطبيعية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة. كما ستتم معالجة البيانات التي سيوفرها «اتحاد سات» بتقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي.

وسيتم تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته، بعد الإطلاق، من قبل مركز التحكم في المهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفرق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي إلى الأرض.

وأكد مدير عمليات مشروع القمر الاصطناعي «اتحاد سات»، عبدالله سيف حرمول، أن المشروع يُعدّ فرصة لإضافة تقنيات جديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لم تكن مستخدمة من قبل، وتتمثل في التصوير الراداري الذي يعتمد على تكنولوجيا لإرسال موجات كهرومغناطيسية لتصوير سطح الأرض بتقنيات مختلفة، تلتقط صوراً لمناطق متنوعة وسط ظروف مختلفة.

وقال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، حول رحلة القمر: «رحلة القمر ستستغرق ساعتين بعد الإطلاق، للوصول إلى مداره واستقبال أول إشارة منه، ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق في الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت الإمارات». وأشار إلى أن القمر سيعمل في مدار على ارتفاع 500 كم من سطح الأرض.

من جهته، أكد مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عامر الصايغ الغافري، أن القمر الاصطناعي (اتحاد سات) يوفّر حلولاً تقنية جديدة باعتماده على نظام التصوير الراداري، وبعد الإطلاق واستقبال البيانات من القمر سنبحث زيادة ونوعية البيانات المقدمة.

وقال: «بإطلاق هذا القمر نتمكن من مواكبة التقنيات التي تستحدث حول العالم، وتوفير بيانات متخصصة عبر تقنية الرادار، خصوصاً أن طلبات المستخدمين تتنوع اليوم حسب الاستخدام، فلا يوجد قمر واحد قادر على تغطية الاستخدامات كافة، ومن ثم نعمل على توفير بيانات تمكننا من استخدامها في جوانب مختلفة وفق استراتيجيتنا لتنويع البيانات، بما يضمن وصولها إلى شريحة أكبر من الجهات الحكومية والقطاع الخاص». وأضاف: «نعمل على توطين صناعة الفضاء بالتعاون مع شركائنا محلياً ودولياً».

وكشف أن القمر الاصطناعي «اتحاد سات» يضم مساحة تخزين تقارب 130 غيغابايت لجمع أكبر قدر من الصور، فيما يبلغ عمره الافتراضي ثلاث سنوات، ويتسم بالتصوير الدقيق للغاية في مساحات مختلفة.

وأكد أهمية القمر في توفير بُعد آخر لحركة الأجسام على سطح الأرض، بينما تعطي الأقمار الأخرى مجرد صور لحظية، فالقمر الجديد يمكنه تمييز نوعية المباني الموجودة ونوعية المسطحات الخضراء، وبعض البقع النفطية الموجودة على البحر، والتي لا يمكن كشفها من صور فضائية أخرى، مروراً بإدارة الكوارث الطبيعية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة.

وتعمل هذه التقنية المتطورة عن طريق إرسال إشارات رادارية من القمر الاصطناعي نحو الأرض. وتنعكس هذه الإشارات على الأسطح وتعود إلى القمر الاصطناعي، حيث يقوم القمر بتسجيل المعلومات المتعلقة بالوقت الذي استغرقته الإشارات للعودة وقوتها، ومن خلال تحليل هذه البيانات، يتم تكوين صور تفصيلية لسطح الأرض.

• القمر الاصطناعي يتميز بتكنولوجيا متطورة لرصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف ليلاً ونهاراً.