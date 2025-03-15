منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها محمد بن بطي آل حامد

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ محمد بن بطي آل حامد، تكريماً لسموه، بمنزله في أبوظبي.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة في هذا الشهر الفضيل.

من جانبهم، أعرب الحضور عن أمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء.

كما تبادل الحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز التواصل وتبادل الزيارات، انطلاقاً من القيم الأصيلة التي تميز المجتمع الإماراتي، خصوصاً في عام المجتمع الهادف إلى تعزيز الروابط المجتمعية.

حضر المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.