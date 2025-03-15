57 ألف مستفيد من محاضرات رمضان في دبي خلال الأسبوع الأول

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تنفيذ أنشطتها الرمضانية التي شهدت إقبالاً واسعاً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس الدينية أكثر من 57 ألف شخص.

وتم تنظيم 21 محاضرة بعد صلاة التراويح، قدمها 23 محاضراً، وحضرها أكثر من 2300 مستفيد. كما بلغ عدد الدروس الدينية اليومية 1500 درس، استفاد منها 52 ألفاً و500 شخص. وامتدت الفعاليات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم تنظيم 28 محاضرة استهدفت الموظفين، وبلغ عدد الحضور فيها 2500 شخص، ما يعكس الاهتمام بتعزيز المعرفة الدينية والقيم الإيجابية في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الفعاليات الثقافية ضمن مبادرة «رمضان في دبي»، يحيى عبدالعزيز قاسم: «الإقبال الكبير على هذه الفعاليات يعكس اهتمام المجتمع بالمحاضرات والدروس التوعوية، ويؤكد دور الدائرة في نشر المعرفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية. سنواصل جهودنا لتقديم برامج تثري الوعي وتسهم في تحقيق التلاحم المجتمعي، وفق استراتيجيتنا المجتمعية (أقرب للمجتمع)».

وتواصل الدائرة تقديم برامج متنوّعة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز القيم الأصيلة، بما يسهم في تحقيق أهدافها في نشر المعرفة وتعزيز التفاعل المجتمعي خلال شهر رمضان.