«طرق دبي» تخصص أرقاماً مميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعمها مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بفندق أرماني دبي في برج خليفة، غداً، ويعود ريعه لدعم حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وخصصت الهيئة خمسة أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد «أنبل رقم»، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة «وقف الأب»، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للمساهمة باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام، يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 5 DD 77 ،DD 24 ،DD 15 ،DD 12 ،DD. ويشهد مزاد «أنبل رقم» مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن «حملة (وقف الأب) تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نشر ثقافة الخير والعطاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في العمل الإنساني، وخير ما نفعله خلال شهر رمضان الفضيل هو مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الدعم لهم من أجل تمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة».

وأضاف: «يسعدنا أن نكون من المشاركين في حملة (وقف الأب)، ومن المساهمين في تحقيق مستهدفاتها النبيلة، تقديراً لكل أب، وعرفاناً بدوره في تنشئة الأجيال».