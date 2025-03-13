محمد بن راشد يستقبل منصور بن زايد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وذلك في استراحة سموه بالمرموم في دبي.

وتوجّه سموهما بالدعاء إلى الله، العلي القدير، أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على دولة الإمارات وشعبها الكريم، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الحديث حول الدروس والعِبَر المستوحاة من الشهر الفضيل، خصوصاً ما يتعلق بالبذل والعطاء، والمبادرة إلى نشر مقومات السعادة بين الناس، وما يوافقها من حرص أهل الإمارات على مضاعفة العطاء في هذه الأيام المباركة، وغيرها من المناسبات، تأكيداً لمدى أصالة القيم الإماراتية وارتباطها بتعليم ديننا الإسلامي الحنيف، حيث باتت الإمارات نبراساً عالمياً في مجال المساعدات الإنمائية، ونموذجاً يحتذى في توظيف العطاء في النهوض بالمجتمعات، ومنح الإنسان أسباب التقدم والرقي والأمل في غد أكثر إشراقاً.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان.

. اللقاء تناول تأكيد أصالة القيم الإماراتية، وارتباطها بتعليم ديننا الإسلامي الحنيف، حيث باتت الدولة نبراساً عالمياً في المساعدات الإنمائية.