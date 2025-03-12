مكتوم بن محمد: دبي مركز عالمي رائد لأهم المؤسسات المالية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، الأمير ماكسيميليان نيكولاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ليختنشتاين جلوبال تراست»، إحدى أكبر المجموعات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات والاستثمار.

واستعرض اللقاء، الذي جرى بمكتب سموّه في ند الشبا، نشاط المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من وجودها في دولة الإمارات، وعبر مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، وآفاق التعاون بين الجانبين في ضوء التسهيلات الكبيرة والمحفزات التي تمنحها دولة الإمارات لشركائها من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.

وأكّد سموّه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع نمو القطاع المالي وتوسيع فرص الاستثمار، في ضوء ما تتمتع به دولة الإمارات ودبي من بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، فضلاً عمّا يوفره اقتصادها المتنوع وما تتبناه من سياسات مواكبة لمتطلبات المستقبل من فرص نمو وتوسع كبيرة أمام المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم سموّ الأمير ماكسيميليان نيكولاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة (ليختنشتاين جلوبال تراست)، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في إدارة الأصول والثروات والاستثمار، لمناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة المالية».

وأضاف سموّه: «نعمل في دولة الإمارات على توفير بيئة اقتصادية تنافسية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات مرنة تحفّز النمو والاستثمار، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يحتضن أهم المؤسسات المالية الرائدة».

وتطرّق اللقاء إلى ما توّفره دبي من محفزات انطلاقاً من مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما في ذلك بيئة العمل الديناميكية والبنية التحتية عالمية المستوى والتشريعات المرنة الداعمة للنمو المستدام لقطاع الأعمال بشكل عام، ما يجعل دبي قاعدة مثالية للشركات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في المنطقة.