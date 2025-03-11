مخالفات سالك.. ما الإجراء المُتبع حال تحرير مخالفة تعتقد أنها غير صحيحة؟

أفادت شركة سالك، بأنه في حال تحرير مخالفة ضد مستخدم مع اعتقاده بأنها غير صحيحة، فإن أمامه إجراء رئيس لاتباعه لاسترداد حقوقه.

وأشارت سالك عبر موقعها الرسمي في الأسئلة الأكثر تكراراً، إلى أنه بإمكان الشخص الاعتراض على مخالفات سالك عن طريق: تطبيق سالك الذكي، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وموقع سالك www.salik.ae، بالإضافة إلى الاتصال على رقم سالك المجاني 800 Salik (72545) للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء.

أما بشأن إمكانية الاعتراض على المخالفة مرة أخرى في حالة عدم موافقة المستخدم على نتيجة الاعتراض الأول، أوضحت سالك أنه في حال امتلاك أدلة كافية لدعم إعادة الاعتراض، فمن حق المستخدم تقديم طلب إعادة اعتراض على نتيجة الاعتراض الأول عن طريق تقديم طلب خطي مرفق مع الأدلة عبر إرسالها الى سالك صندوق البريد : 118899 دبي الامارات العربية المتحدة، أو عن طريق البريد الإلكتروني customerservice@salik.ae

وحددت سالك أنواع المخالفات التي يتم تحريرها للمستخدمين وهي كالتالي: أولاً رصيد غير كافي في الحساب؛ ففي حال مرور المركبة من خلال بوابة سالك من غير رصيد كاف في حساب سالك لتغطية رسوم العبور ولم تقم بشحن حسابك في غضون 5 أيام عمل من تاريخ ووقت الرحلة، سوف تحرر مخالفه بقيمة 50 درهم، هناك مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا كنت تعبر من خلال البوابات مرات عدة خلال اليوم ذاته.

ثانياً: العبور بلوحة غير مسجلة، ففي حال عبور المركبة من خلال بوابة سالك بدون بطاقة سالك مسجلة على مركبتك ولم تقم بشراء وتسجيل بطاقة سالك في غضون 10 أيام عمل، سوف تحصل على مخالفات سالك كالتالي: 100 درهم للمرة الأولى، و200 درهم للمرة الثانية و400 درهم في كل مرة لاحقة تعبر فيها من خلال البوابات.

وأشارت سالك إلى أن هناك مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا كنت تعبر من خلال البوابات مرات عدة خلال اليوم ذاته.

وذكرت أنه في حال التلاعب أو الغش في بطاقة سالك، سيتم فرض مخالفة بقيمة 10000 (عشرة آلاف) درهم. وفي حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية، سيتم فرض مخالفة بقيمة 10000 (عشرة آلاف) درهم.