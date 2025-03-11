تعديلات على دوام الحلقة الأولى والرياض خلال الامتحانات

أعلنت مجموعة من رياض الأطفال الحكومية عن تعديل على دوام رياض الأطفال خلال فترة الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025.

وقال عدد من إدارات مدارس الحلقة الأولى والرياض الحكومية لـ"الإمارات اليوم" إن التعديل في دوام أطفال الرياض يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة مناسبة للأطفال خلال فترة الامتحانات، من دون التأثير على مسارات تعليم أبناء هذه المرحلة، حيث تم تفعيل تلك التعديلات ابتداءً من يوم الاثنين 10 مارس الجاري، تاريخ انطلاق امتحانات الفصل الثاني.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمدة خلال الامتحانات لأبناء هذه المرحلة، سيكون دوام طلبة الحلقة الأولى من الساعة 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، على أن تبدأ حصة المراجعة في تمام الساعة 8:00 صباحًا، بينما سيكون دوام رياض الأطفال من الساعة 9:45 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

وأكدوا أن البوابات تفتح في تمام الساعة 7:50 صباحًا لاستقبال الطلبة، مشددين على أهمية التزام أولياء الأمور بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة خلال هذه الفترة.