حمدان بن محمد: يوم ميلاد زعيم المرجلة

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم ميلاده.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :

"يوم ميلاد زعيم المرجلة ... بحر الجود ... راعي النخوة

محمد بن زايد فخرنا وعزنا ... سندنا وقائدنا

بوخالد ... زايدنا من بعد زايد

لك منا سيدي كل الولاء والعهود"