%11 ارتفاعاً في عقود زواج المواطنين بالمواطنات العام الماضي

كشفت إحصاءات رسمية حديثة ارتفاع عقود زواج المواطنين بالمواطنات بنسبة 11%، في العام الماضي، على مستوى إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وأوضحت البيانات، الصادرة عن وزارة العدل حسب نظام الزواج الإلكتروني، أن عقود الزواج التي سجلت على مستوى المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، بلغت 2092 عقداً، العام الماضي، مقابل 1882 عقداً في 2023، بزيادة قدرها 210 عقود، فيما تراوح متوسط أعمار أغلبية المتزوجين بين 20 و30 سنة.

وأطلقت في أبوظبي، أخيراً، مبادرات مجتمعية تشجع المواطنين على الزواج وتكوين أسر مستقرة، ودعم الأسرة الإماراتية، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع، وتضمنت مبادرات الحصول على سلفة زواج ميسَّر، ومساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة، ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، وغيرها.

وضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 «الأسرة أساس الوطن»، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، العام الماضي برنامج «أعراس دبي»، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

ويتضمن البرنامج حزم مبادرات تسهّل تكوين أُسَر سعيدة تتوافر لها مقومات جودة الحياة والاستقرار، ومنها تحمُّل نفقات حفلات الزفاف للمواطنين كافة من إمارة دبي، الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات.

ويقدّم برنامج «أعراس دبي» حزمة من المحفزات، تساعد على خفض كُلفة الزواج، حيث يوفر البرنامج خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في مناطق عدة بدبي، إضافة إلى تقديم برامج توعوية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.

وتنفذ جهات محلية عدة في الدولة مبادرات مجتمعية تشجع الشباب المواطن على الزواج، ومساعدة المتعسرين منهم لإتمام مراسم زواجهم ودعم استقرارهم الأسري والاجتماعي. كما توفر حكومة الإمارات للمواطنين الدعم المالي للزواج، من خلال منحة الزواج حيث يُصرف للمستفيد، الذي يستوفي شروط المنحة، مبلغ مالي للزواج مقداره 70 ألف درهم يُدفع بقسط واحد.

وتضمن شروط المنحة ألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون الزوج من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى بالدولة، أو في عرس جماعي، وألا يكون طالب المنحة متزوجاً مع بعض الاستثناءات، مثل وفاة زوجته الأولى.

• تسجيل 2092 عقد زواج العام الماضي، مقابل 1882 عقداً في 2023، بزيادة قدرها 210 عقود.