«ديليفرو» تتيح لمستخدمي تطبيقها دعم «وقف الأب»

أعلنت شركة «ديليفرو» لتوصيل الطعام دعمها لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتتيح شركة «ديليفرو» لمستخدمي تطبيقها الذكي، المتوافر عبر متاجر «غوغل بلاي» و«أبل ستور» و«هواوي AppGallery»، التبرع بمبالغ بدءاً من 10 دراهم، و20، 50، 100، 200، 300، 400، وصولاً إلى 500 درهم، وذلك باتباع خطوات بسيطة للإسهام في حملة «وقف الأب» التي تهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق، يسهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات في «ديليفرو الشرق الأوسط»، تغريد عريبي، إن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد أسمى معاني التقدير للآباء في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للإسهام في الحملة الوقفية كصدقة جارية عن والده، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية مستدامة، وتغيير واقعهم نحو الأفضل، وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم.

وأضافت: «يأتي دعمنا لحملة (وقف الأب) في سياق التزام شركة (ديليفرو) مساندة المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، والإسهام في إنجاح الحملات الرمضانية المباركة التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وتشجيع فئات المجتمع على المشاركة الواسعة فيها، بما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها خلال فترة قياسية»، مشيرة إلى أن مشاركة «ديليفرو» في الحملة الرمضانية الوقفية الجديدة، تترجم قناعة الشركة بأهمية تكامل الجهود لإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم».

وتهدف حملة «وقف الأب» إلى تكريم الآباء، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده، وتعمل على ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص الرعاية الصحية، والتمكين للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

تغريد عريبي:

. دعم حملة «وقف الأب» يترجم قناعة شركة «ديليفرو» بأهمية تكامل الجهود لإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم.