انخفاض تدريجي في الحرارة ابتداءً من الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ابتداء من الخميس المقبل مع سقوط أمطار على مناطق مختلفة في الدولة.

وذكر المركز في نشرته المناخية أن يكون طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وطقس الأربعاء غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة نهاراً على بعض المناطق ، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة صحو إلى غائم جزئي أحياناً ، وهناك انخفاض آخر في درجات الحرارة، الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

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