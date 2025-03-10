محمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 10 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويضم مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في عضويته محمد عبدالله القرقاوي نائباً للرئيس والعضو المُنتدب للمؤسسة، وعمر سلطان العلماء نائباً للعضو المنتدب، إضافة إلى عضوية عهود بنت خلفان الرومي، والفريق عبدالله خليفة المري، ومطر محمد الطاير، وسعيد محمد الطاير، وهلال سعيد المري، وسعيد العطر، وهدى الهاشمي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، وعائشة عبدالله ميران، وسالم حميد المري، والدكتور عامر أحمد شريف، وعبدالله بن دميثان.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.