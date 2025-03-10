ختم «رمضان في دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين إلى الإمارات

ترحّب إمارة دبي بالمسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي بختم يُثبّت على جوازات سفرهم يحمل شعار «رمضان في دبي»، في إطار حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مع بداية شهر رمضان المبارك، وتأتي المبادرة الترحيبية - التي تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي القيام بها للعام الثاني على التوالي، بتثبيت ختم «رمضان في دبي» على جوازات سفر القادمين، والمُصمّم من قبل «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي - في سياق تقليد يبرز تفرّد دبي بالترحيب بزوارها والقادمين إلى الدولة عبر مطار دبي بأسلوب مبدع ومبتكر في هذه المناسبة، ويعكس احتفاء الإمارة بشهر رمضان المبارك، والحرص على التعريف بما تشهده دبي خلاله من فعاليات، تحيي بها أيام وليالي الشهر الفضيل، من محاضرات وندوات وأنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية متنوّعة، تندرج جميعها في إطار الحملة.