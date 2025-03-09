رئيس الدولة ونائباه يشيدون بدور المرأة وإسهامها في نهضة وتنمية المجتمعات

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدور المرأة وإسهامها الفاعل في تنمية المجتمعات.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «اليوم الدولي للمرأة، مناسبة نحتفي فيها بعطاء المرأة في دولة الإمارات والعالم».

وأضاف سموه: «نعبر عن تقديرنا لدورها المحوري وإسهامها الفاعل في تنمية المجتمعات وازدهارها وتعزيز قوتها واستقرارها».

كما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمرأة وتضحياتها.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «في يوم المرأة العالمي، نحتفي بعطاء المرأة وقوتها وتضحياتها ومساهماتها في بناء المجتمعات والدول».

وأضاف سموه: «المرأة سر الحياة وقصتها وروحها، وهي مربية الأجيال وصانعة الأبطال».

كما وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تحية للمرأة في الإمارات والعالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في يوم المرأة العالمي نعبر عن تقديرنا لدور المرأة في نهضة مجتمعها وتنميته، ونوجّه تحية إلى كل امرأة في الإمارات والعالم، تسهم بجهدها وعطائها في بناء مستقبل أفضل لوطنها».

وأضاف سموه: «الإمارات نموذج في تمكين المرأة وتوفير كل الإمكانات لتحقيق طموحاتها وخدمة بلدها في كل المجالات».

محمد بن زايد:

• نحتفي بعطاء المرأة في دولة الإمارات والعالم، ونقدّر دورها المحوري في ازدهار المجتمعات وتعزيز قوتها واستقرارها.

محمد بن راشد:

• المرأة سر الحياة وقصتها وروحها، وهي مربية الأجيال وصانعة الأبطال، نحتفي بعطائها وقوتها وتضحياتها.

منصور بن زايد:

• الإمارات نموذج في تمكين المرأة وتوفير كل الإمكانات لتحقيق طموحاتها وخدمة بلدها في كل المجالات.