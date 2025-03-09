رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء إلى الأمين العام لمجلس التوازن، الدكتور ناصر حميد النعيمي، في وفاة والدته.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.