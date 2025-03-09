«كيوب للتطوير» تسهم بمليوني درهم دعماً لحملة «وقف الأب»

أعلنت شركة «كيوب للتطوير»، إسهامها بمبلغ مليوني درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويأتي إسهام شركة «كيوب للتطوير» في «وقف الأب»، في إطار سباق المؤسسات والأفراد نحو فعل الخير لدعم الحملة التي تستهدف تكريم الآباء، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كيوب للتطوير»، إيغور مولشانوف، إن دعم المحتاجين هو إحدى السمات المميزة للمجتمع الإماراتي، وإن الشركة تؤمن بأن العطاء ركيزة أساسية في بناء مجتمعات صحية، موضحاً أن الإسهام في حملة وقف الأب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي انطلاقاً من قوة المجتمع، ما يؤكد التزامها بجعل هذه المبادرة ذات أثر مستدام.

وأعرب عن فخره بأن تكون «كيوب للتطوير» جزءاً من هذه الحملة، وأمله أن تلهم الآخرين للانضمام إليها، مضيفاً أن مواجهة المرض دون سند أمر في غاية الصعوبة، وأن هذا الوقف سيكون بمثابة شبكة أمان للمحتاجين، يوفر لهم الدعم المالي والمعنوي، داعياً الجميع إلى الإسهام في هذا الجهد الإنساني الحيوي.