شرطة دبي تفتتح «ممشى الغاف الرمضاني» الأول في ند الشبا

شهد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، افتتاح فعاليات المعرض المجتمعي الأول «ممشى الغاف الرمضاني» في منطقة ند الشبا، بحضور مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي اللواء علي غانم، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير مشروع تطوير نادي ضباط شرطة دبي منسق المعرض الرائد عادل محمد حسن، وعدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي.

وتجول اللواء الغيثي في المعرض الذي تُنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع لابونير كافيه، وسكاي روز لتنظيم المعارض، بهدف دعم مشاريع الأسر المنتجة، ومشاريع الشباب والنساء وأصحاب الهمم، تزامناً مع فعاليات «رمضان في دبي» التي تحتفي بالشهر الفضيل. وأثنى اللواء الغيثي على المعرض الذي يأتي تزامناً أيضاً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع، تحت شعار «يداً بيد»، مشيراً إلى أن المعرض يسهم في تعزيز الروابط المجتمعية وتوفير مساحات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين من المعرض.

بدوره، أكد الرائد عادل محمد حسن، أن المعرض يعتبر الأول الذي تُنظمه القيادة العامة لشرطة دبي هذا العام من أجل إتاحة الفرصة للأسر المنتجة، والشباب والنساء وأصحاب الهمم من عرض مشاريعهم الإنتاجية في مكان واحد، والاستفادة من العائد المادي. وبيّن أن المعرض وفّر 14 جناحاً للعارضين من الفئات كافة لعرض منتجاتهم في ظل الأجواء الرمضانية، مشيراً إلى أن المعرض مدته أربعة أيام تنتهي الأحد المقبل، وأن أبوابه مفتوحة للراغبين في الاطلاع على المنتجات وتشجيع أصحاب هذه المشاريع.