«طرق دبي» تستحدث خدمة «تصريح تكامل»

استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة «تصريح تكامل»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين قطاعات النقل التجاري في الإمارة، مع التركيز على تعزيز التناغم بين قطاعي المركبات الفخمة وتأجير السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على تعزيز بيئة تنافسية الأعمال، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع النقل المستدام، وانسجاماً مع ما تقدمه دبي من خدمات متميزة تلبي تطلعات واحتياجات سكانها وزوارها وسائحيها، وتعزز جودة الحياة ونمط المعيشة الراقي في الإمارة.

وقال مدير إدارة أنظمة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، جمال السادة: «تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز التكامل بين نشاط نقل الركاب بالمركبات الفخمة ونشاط تأجير السيارات في إمارة دبي، حيث يوفر التصريح إمكانية توفير طلب متبادل بين شركات النقل الفاخر وشركات تأجير السيارات بطريقة تتيح استعارة المركبات الفاخرة وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الهيئة وقطاع الأعمال والسماح للمستفيد النهائي (المتعامل: فرداً سائحاً أو مقيماً) بتأجير المركبة الفخمة مع سائق من خلال الحصول على تصريح لمدة شهر وفق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها».

أما بالنسبة لأهلية الشركات المخوّلة لاستخدام التصريح، فيتوجب وجود عضو مشترك بين أعضاء الرخصة التجارية للطرفين (شركة تأجير سيارات - شركة نقل فاخر). وللتقديم إلى الخدمة، بإمكان المتعاملين زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات وتسجيل الدخول في الموقع والتقديم للحصول على خدمة الحصول على (تصريح تكامل) باتباع خطوات معينة.