«دبي للمستقبل» تعلن تمويل 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة أكاديمية في دبي

أعلنت «مؤسسة دبي للمستقبل» اختيار 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة أكاديمية شاركت في «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي في صدارة مدن العالم الأفضل جاهزية للمستقبل.

وتم اختيار هذه المشاريع التي ستنال دعماً تمويلياً من بين 374 مشروعاً مبتكراً قدمتها 41 جامعة ومؤسسة بحثية شاركت في المبادرة التي تم إطلاقها قبل أقل من ستة أشهر. واستفاد 219 باحثاً من مختلف المستويات من المبادرة في هذه المرحلة، ومن المقرر أن تبدأ الأبحاث في موعد أقصاه 31 مارس الجاري.

وتعتبر «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، إحدى مخرجات «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر 2022، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد مدير «مختبرات دبي للمستقبل»، خليفة القامة، أن مبادرة «دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل، وأكثرها توظيفاً للأبحاث العلمية والتطبيقية المتطورة في صناعة الفرص المستقبلية.

وأضاف: «يؤكد حجم الإقبال الكبير الذي سجلته المبادرة ريادة دبي في مجال دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحرصها على تحفيز فرص البحث والتطوير والابتكار، وتوفير كل الدعم المطلوب لازدهارها وتوسيع استخداماتها محلياً وعالمياً، انطلاقاً من دبي».

وتركز «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» على محورين رئيسين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على تحقيق مستهدفات هذه المبادرة، وتطوير وتنفيذ المشاريع المشاركة في المبادرة، مع مجموعة من الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، والبحثية والأكاديمية في دولة الإمارات وخارجها.

وتضم قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تأهلت مشاريعها للمرحلة التالية من منحة المبادرة، جامعة دبي، والجامعة الكندية بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة ولونغونغ في دبي، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الإمارات، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة زايد، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم - بيلاني في دبي، وجامعة هيريوت وات دبي، وكليات التقنية العليا بدبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي، وجامعة برمنغهام بدبي. وتعاونت هذه الجامعات مع 43 مؤسسة محلية ودولية من 16 دولة حول العالم، في تطوير الأفكار والمشاريع البحثية ضمن هذه المرحلة.

وحول المشاركة في هذه المبادرة، قال البروفيسور في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور ياسين حاجيات: «نهدف من خلال مشاركتنا في مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي، للمساهمة في تطوير حلول عالمية في مجال التكنولوجيا الصحية، وإحداث تحوّل في مجال الرعاية الصحية، من خلال التركيز على كيفية تقييم وإدارة الألم من قبل المرضى والأطباء، وتزويد ملايين المرضى الذين يعانون الألم بحلول دقيقة وموضوعية ومخصصة تستفيد من البيانات في الوقت الفعلي، والأجهزة القابلة للارتداء، والمؤشرات الرقمية الحيوية.

من جهته، قال البروفيسور في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة الكندية في دبي، الدكتور فيروز كمالوف: «تتماشى أهداف هذه المبادرة مع ريادة دبي في تطوير الأبحاث في مجالي الصحة والذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ونهدف من خلال مشاركتنا للمساهمة في تعزيز منظومة البحث العلمي في دبي، وإبراز المواهب الاستثنائية التي تدفع عجلة الابتكار».

وقال البروفيسور في كلية الهندسة وتقنية المعلومات بجامعة دبي، الدكتور حمزة الخزعل: «يركز مشروعنا على تقديم نهج طبي مبتكر للكشف المبكر عن مرض الزهايمر، من خلال دمج أجهزة الاستشعار الطبية مع نماذج التعلم العميق المتقدمة، والتشخيص المعزز بالميتافيرس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير ممارسات الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز مكانة دبي في القطاع الصحي».

وحول مشاركتها في المبادرة، قالت عميدة كلية علوم الكمبيوتر في جامعة ولونغونغ في دبي، الدكتورة مي البراتشي: «ترتكز فكرة مشروعنا على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير منظومة المركبات الكهربائية، ودعم رؤية دبي للتنقل المستدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوظيف أحدث ممارسات النقل الذكي».

• المشاريع البحثية ركزت على مجالات مدن المستقبل والصحة وعلوم الحياة، بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.