حمدان بن محمد ينعى خليفة محمد الخلافي

نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «رحم الله خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.. رجل من رجال دبي المخلصين الذين بذلوا جهوداً كبيرةً وأخلصوا في خدمة الوطن والمواطن، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».