18 خدمة تفاعلية واستعلامية للمنشآت والعمالة لمساعدة عبر الهاتف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن 18 خدمة للمنشآت والعمالة المساعدة من مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000.

وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب المنشآت التقارير الخاصة بأصحاب المنشآت ومنها كشف رواتب المنشأة «حماية الأجور»، وقائمة بطاقات عمل المواطنين، وفائض الضمانات المصرفية، وكشف إلغاء أعمال المنشأة، وتقرير التوطين الخاص بمستهدفات التوطين، والحصول على نسخة من عقد العمل، التقرير الشامل للمنشأة فضلا عن خدمة تستهدف العاملين في القطاع الخاص وتمكنهم من طلب شهادة لمن يهمه الأمر.

وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب عمل العمل المساعدة كشف حساب العمالة المساعدة وتقرير حماية الأجور، والحصول على نسخة من عقد العمل.

وتضم الخدمات أيضا، دفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم تقييم المنشأة المحظورة، ودفع غرامة تصريح العمل، ودفع رسوم موافقة من هم على كفالة ذويهم وحاملي الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى دفع غرامة المنشأة والدفع السريع لغرامة عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة التعطل عن العمل.