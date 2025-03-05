بريطانيا تعتمد "تصاريح دخول رقمية" للمسافرين.. كل ما تحتاج معرفته عن نظام ETA الجديد

ابتداءً من اليوم الأربعاء، أصبح بإمكان المسافرين إلى المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA)، وهو شرط إلزامي لدخول بريطانيا سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 2 أبريل 2025.

- ما هو تصريح السفر الإلكتروني (ETA)؟

تصريح السفر الإلكتروني ETA (Electronic Travel Authorization) هو فحص أمني رقمي مسبق للأشخاص الذين يزورون بريطانيا بدون تأشيرة، وهو مماثل للأنظمة المعتمدة في الولايات المتحدة وأستراليا.

- هل يكفي جواز السفر لدخول بريطانيا؟

اعتبارًا من 2 أبريل 2025، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة، حيث يجب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني قبل المغادرة.

- كم تبلغ تكلفة ETA؟

حاليًا، تبلغ رسوم تصريح السفر الإلكتروني 10 جنيهات إسترلينية (12.80 دولارا أمريكيا)، ولكن من المتوقع أن يرتفع السعر إلى 16 جنيها إسترلينيا (20.55 دولارا أمريكيا) في الأشهر المقبلة.

- من يحتاج إلى ETA؟

جميع الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول بريطانيا سيُطلب منهم الحصول على تصريح ETA قبل السفر، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين.

- ما مدة صلاحية ETA؟

يسمح تصريح ETA لحامله بزيارة بريطانيا عدة مرات لمدة تصل إلى 6 أشهر على مدى عامين، أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره.

- كيف يمكن التقديم على ETA؟

يمكن للمسافرين التقديم للحصول على التصريح إلكترونيًا عبر تطبيق "UK ETA" أو من خلال الموقع الرسمي.

- لماذا تطبق بريطانيا نظام ETA؟

بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بتصاريح السفر، فإن نظام ETA يهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومنع دخول الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا النظام سيكون إلزاميا لجميع المسافرين غير الحاصلين على تأشيرة بحلول أبريل 2025، مما يجعل بريطانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تتبنى تصاريح دخول رقمية لتعزيز الأمن وضبط تدفق المسافرين.

- ماذا يعني هذا للمسافرين؟

يجب التقديم على ETA قبل السفر لضمان دخول بريطانيا دون مشاكل.

سيكون النظام إلزاميا بدءا من أبريل 2025، مما يعني أنه من الضروري التخطيط مسبقًا لتجنب أي تأخير في السفر.

يمنح التصريح دخولًا متعددا خلال فترة صلاحيته، مما يسهل التنقل للأغراض السياحية أو العائلية.

إذا كنت تخطط لزيارة بريطانيا في المستقبل، تأكد من التقدم بطلب الحصول على تصريح ETA مسبقًا لتجنب أي عوائق عند السفر.