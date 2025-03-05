توسيع نطاق برنامج "الشارقة مدينة صحية" لتحسين جودة حياة سكّان الإمارة

عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج "الشارقة مدينة صحية" اجتماعها الأول لعام 2025، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الدكتور عبد العزيز المهيري، وذلك في مقر الهيئة.

وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، أن توسيع نطاق برنامج الشارقة مدينة صحية يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون "الشارقة إمارة صحية" وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والقطاعات كافة بما يسهم في توفير بيئة صحية مستدامة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض الأعضاء خلال الاجتماع توصيات الورشة التدريبية الأولى التي أقيمت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية التي هدفت لشرح آلية البرنامج ومعاييره وكيفية تطبيق التوسعة في الإمارة في تنفيذ المبادرات الصحية، كما تم تسليط الضوء على مشاركة وفد الشارقة في مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية خلال شهر فبراير، والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة لدعم تطوير البرنامج.

وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق لضمان استمرارية العمل وفق الخطط المعتمدة للجنة توسيع نطاق "الشارقة مدينة صحية" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع أيضاً "منصة الأدلة" المعدة بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وهي أداة رقمية تهدف لتوثيق وتحليل البيانات الصحية لدعم التخطيط واتخاذ القرارات، مما يعزز كفاءة تحقيق المعايير وتنفيذ المبادرات الصحية والمجتمعية، إلى جانب مناقشة المستجدات والمقترحات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة للبرنامج.