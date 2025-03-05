«التربية» تكشف عن فرص وظيفية في تخصصات تعليمية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التوظيف لعدد من التخصصات التعليمية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الكادر التعليمي، واستقطاب الكفاءات المؤهلة لدعم مسيرة التعليم في الدولة.

واطلعت «الإمارات اليوم» على التخصصات المتاحة، التي أعلنتها الوزارة عبر قنواتها الرقمية الرسمية، حيث اشتملت على «اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والمواد العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء، ورياض الأطفال، ومرشد أكاديمي وتخصصات فنية أخرى»، ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط: careers.ese.gov.ae للاطلاع على الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة، وإتمام عملية التسجيل.

وأكّدت أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة في تطوير المنظومة التعليمية، ورفع مستوى جودة التعليم، تماشياً مع رؤية الدولة المستقبلية.

ودعت الوزارة المتقدمين إلى التأكد من استيفاء الشروط، وتقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح لضمان دراسة طلباتهم بكفاءة وسرعة.