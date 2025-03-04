«بن غاطي» تدعم «وقف الأب» بمليون درهم

أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» إسهامها بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة» محمد بن غاطي، إن حملة «وقف الأب» تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات في شتى المجالات، وتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، وسعيها إلى تحسين نوعية حياة الأفراد ومساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وأضاف: «إن مشاركتنا في هذه المبادرة النوعية تعكس التزامنا المستمر بدعم الجهود الإنسانية لدولة الإمارات التي جعلت من العطاء والتضامن قيمة أساسية في مسيرتها»، مشيراً إلى أن هذه الحملة تكتسب أهمية كبرى كونها تستهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، وتركز على قضية الصحة التي تعد من أهم القطاعات التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات».