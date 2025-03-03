محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله بن ضاحي العميمي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الاثنين) واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله بن ضاحي العميمي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في زعبيل بدبي.

وقدّم سموّه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد وأنجاله، سلطان وأحمد وضاحي وسعيد عبدالله بن ضاحي العميمي، الذين أعربوا عن عظيم امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله العلي القدير أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.