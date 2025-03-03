غياث محمد غياث يدعم «وقف الأب» بـ 7 ملايين درهم

أعلن رجل الأعمال الإماراتي، غياث محمد غياث، صاحب مجموعة «جينكو»، عن مساهمته بمبلغ سبعة ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي هذه المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث تجسد الحملة نهجاً متفرداً في العمل الإنساني، يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة لترسيخ الاستدامة في العطاء من خلال الوقف الذي يهدف إلى ضمان تدفق الدعم في مجالات حيوية تلامس احتياجات الفئات الأقل حظاً، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وقال غياث محمد غياث: «حملة (وقف الأب)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تخلق حراكاً مهماً يتيح للجميع من أفراد ومؤسسات ورواد العمل الإنساني فرصة المشاركة في سباق الخير، والقيام بمسؤولياتهم المجتمعية في مساندة المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات، التي نشهد كل عام تأثيرها الكبير على مختلف المجتمعات حول العالم».

وأضاف: «يمثل هدف حملة (وقف الأب)، بدعم حصول الفقراء والمحتاجين وغير القادرين على خدمات الرعاية الصحية، هدفاً سامياً، لأهمية ذلك في حماية حياة الإنسان وتحسين جودتها، وبالتالي تمكين المجتمعات ودعم تنميتها، وهذا الهدف يفتح باباً مهماً للعطاء للمساهمة في استدامة التدفق المالي لدعم هذا المجال الحيوي الذي يلامس مباشرة الاحتياجات الإنسانية».