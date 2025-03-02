مدة الصيام تزيد 41 دقيقة نهاية رمضان والحرارة تميل للارتفاع في النصف الثاني

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن شهر مارس الجاري، يعتبر الشهر الأخير من شهور الشتاء، إذ تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا شمالا نحو مدار السرطان.

وأشار إلى أن عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً، ومع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة 41 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها، فيما قد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع .

وتوقع المركز في نشرته الشهرية أن يكون الطقس في نهار شهر رمضان، معتدل الحرارة على أغلب المناطق ، وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني ، ولطيف الحرارة بوجه عام في أغلب ليالي الشهر المبارك ويكون مائل للبرودة في النصف الأول منه على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

ولفت إلى تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل و الصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر.

وتقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير خاصة مع النصف الثاني منه، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51%، و تظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

الحرارة في مارس

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 22 و 25°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 27 و32 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و 19 °م.

أعلى درجة حرارة 43.1° في سيح السلم و سويحان سنة 2018

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2019 والتي بلغت 1.0 °م.

الريح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 123 (كلم/س) في دلما سنة 2020

أعلى هبه رياح (كلم/س) 183 في مطار أبوظبي سنة 2002

الرطوبة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 52 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70 % إلى 84 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 33 %

الضباب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 300 ملم على الشويب في سنة 2016.