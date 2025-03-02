5 خطوات لانضمام أصحاب العمل إلى منصة «نافس»

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمس خطوات لانضمام أصحاب العمل إلى منصة نافس، بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، حيث يندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

وذكرت الوزارة في عددها الأخير لشهر فبراير من مجلة «سوق العمل»، أنه يتسنى لأصحاب العمل الانضمام إلى منصة نافس عبر خمس خطوات، أولاها تسجيل المستخدم من خلال الهوية الرقمية، والتأكد من معلومات المؤسسة المُدخلة مسبقاً، والقيام بتحديثها إن تطلّب الأمر، ثم بدء عملية التحقق الآلي والاطلاع على المبادرات المتاحة أمام صاحب العمل. وعقب ذلك يقدّم صاحب العمل طلبه للاستفادة من المزايا المتاحة التي تناسبه، والحصول على استجابة سريعة، وأخيراً إرسال فرص العمل وفرص التدريب والتدريب المهني المتاحة للمواطنين.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للأفراد، فيمكنهم التسجيل في منصة «نافس» والاستفادة من المزايا، عبر تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية، ومراجعة وتأكيد البيانات الشخصية في المنصة، واستكمال المعلومات والموافقة على الشروط، لافتة إلى أنه عند إتمام الملف الشخصي على المنصة، سيتمكن بعدها المتقدم من استكشاف البرامج والمزايا المؤهلة للاستفادة منها، بناءً على الرابط الإلكتروني المتوافر في المنصة مع الجهات الأخرى.

وتتيح منصة نافس للمواطنين الباحثين عن عمل مجموعة من المزايا والبرامج المهنية، ففي ما يتعلق بالمزايا، تتضمن برنامج الدعم المؤقت، وفرص عمل، وفرص البرامج التدريبية أثناء العمل، وبرنامج خبرة. أما في ما يخص المزايا المهنية فتشمل الإرشاد المهني، وبرنامج المواهب، وبرنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي.

أما بالنسبة للموظفين المواطنين في القطاع الخاص، فتتيح لهم المنصة مزايا عدة، منها مزايا مالية، تشمل علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج اشتراك. وكذلك مزايا مهنية، وتشمل برنامج كفاءات، وبرنامج الإرشاد المهني. وأخيراً مزايا برامج الولاء، مثل اتصالات وفزعة وبنك أبوظبي التجاري.

أما عن رحلة التقديم على الانتفاعات عبر منصة نافس، فتبدأ بمتطلبات التقديم وهي: عقد عمل فعّال في القطاع الخاص أو القطاع المالي والمصرفي، والتسجيل في صناديق المعاشات، وفي حال استكمال شروط الانتفاع يصبح بالإمكان التقديم على المزايا المتاحة، وهي برنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج اشتراك وعلاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص.

ويستهدف برنامج «نافس» المواطنين الباحثين عن العمل والعاملين حالياً في القطاع الخاص والمناطق الحرة والقطاع المصرفي والمالي والتأميني، من كلا الجنسين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، كما يستهدف منشآت القطاع الخاص في الدولة.

ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي مُنتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة.