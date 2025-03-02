«الرحال» في «السطوة الكبير» و«المرموم» لمدة يومين

حددت القيادة موقع وجود المدفع (الرحال) في اليوم الثاني من الشهر الفضيل في مسجد السطوة الكبير ثم في منطقة المرموم لمدة يومين، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، بشأن استخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأول مدافع ثابتة تتوزع في ثماني مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد العقارية (أب تاون مردف)، وبرج خليفة، ومؤسسة دبي العقارية (وصل)، وفندق حصن حتا، و«سولت كامب» في منطقة كايت بيتش، وفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المتنقل (الرحال) الذي سيتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.