رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تطوير التعليم أولوية قصوى وقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن التعليم أساس التحوّل التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل.

وأضاف سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، تزامناً مع اليوم الإماراتي للتعليم: «في اليوم الإماراتي للتعليم، نعبّر عن تقديرنا لكل أركان المنظومة التعليمية في المدرسة والأسرة والمجتمع».

وتابع سموّه: «نؤكد أن التطوير المستمر للتعليم الذي يخدم التنمية ويعزز هويتنا الوطنية وقيمنا وأخلاقنا الأصيلة ويرسخ مفهوم التعلم مدى الحياة، هو أولوية قصوى ومسؤولية نتشارك فيها جميعاً أفراداً ومجتمعاً ومؤسسات لتحقيق طموحاتنا، فكلنا نُعلِّم وكلنا نتعلَّم من أجل حاضر الأجيال ومستقبلها».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «تحتفي بلادنا باليوم الإماراتي للتعليم، نحتفي بالقفزة التي حققتها بلادنا، من جامعة واحدة خرجت 472 طالباً بحضور زايد، طيب الله ثراه، إلى أكثر من 80 جامعة تخرّج عشرات الآلاف سنوياً، وأكثر من 1000 مدرسة يدرس فيها مليون وسبعمائة ألف طالب».

وأضاف سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية، ونحتفي بأننا نتعلم ونعلم كل يوم، كي تستمر هذه المسيرة».

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: «في اليوم الإماراتي للتعليم، نؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في بناء الوطن وتقدمه ونهضته».

وأضاف سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نعبّر في هذه المناسبة عن تقديرنا للمنظومة التعليمية، ونشدد على دور الفرد والأسرة والمجتمع في تحقيق تطلعاتنا في مجال التعليم ومخرجاته».

محمد بن زايد:

• التعليم أساس التحوّل التنموي للحاضر والمستقبل، وكلنا نُعلِّم وكلنا نتعلَّم من أجل حاضر الأجيال ومستقبلها.

محمد بن راشد:

• نحتفي بالقفزة التي حققتها بلادنا، 80 جامعة تخرّج عشرات الآلاف سنوياً و1000 مدرسة فيها 1.7 مليون طالب.

منصور بن زايد:

• الاستثمار في التعليم استثمار في بناء الوطن وتقدمه ونهضته، ونعبّر في هذه المناسبة عن تقديرنا للمنظومة التعليمية.