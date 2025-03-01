أحمد بن محمد: نسأل الله الخير وجمع القلوب على المحبة

هنّأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قيادة دولة الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»، أمس: «نبارك لقيادة دولة الإمارات، وشعبها العزيز والمقيمين على أرضها، وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».

وأضاف سموّه: «نسأل الله أن يكون شهر خير وبركة، يجمع القلوب على المحبة والعطاء، وأن يعيده على الإمارات والعالم بالسلام والطمأنينة واليُمن والبركات».