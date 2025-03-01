حمدان بن محمد: مبارك عليكم رمضان.. شهرٌ يسمو بالتآلف المجتمعي

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «مبارك عليكم الشهر.. رمضان شهرٌ تتجلى فيه الرحمات، وتفيض الخيرات، ويسمو بالعطاء والتسامح والتآلف المجتمعي».

وأضاف سموّه: «نسأل الله أن يعيده على دولتنا العزيزة وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والشعوب العربية والإسلامية بكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».