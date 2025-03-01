منصور بن محمد: ندعو الله في رمضان أن يعمّ الاستقرار

هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، قيادة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»، أمس: «يهل علينا شهر المغفرة والرحمة والعتق، خالص التهاني وأطيب التمنيات لقيادتنا وشعبنا الكريم ولكافة المقيمين على أرض الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول هذا الشهر الفضيل».

وأضاف سموّه: «ندعو المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر رحمة ومودة، يعمّ فيه الأمان والاستقرار».