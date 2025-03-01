«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير 3» بقيمة 9 ملايين درهم

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مبادرة «قوافل الخير» في موسمها الثالث، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وتحت شعار «عمل بسيط.. أثر عظيم».

وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة تسعة ملايين درهم، بهدف تقديم الدعم لـ10 آلاف أسرة متعففة، وحالات إنسانية، وتتضمن المبادرة أيضاً أربعة مشاريع خيرية، و13 مبادرة مجتمعية، لمساعدة الحالات الإنسانية المسجلة لدى بعض المؤسسات الخيرية والبرامج الإذاعية المحلية، وتوفير علاج لمرضى غير قادرين على تحمل تكلفته، وسداد ديون المتعثرين، وتوزيع المير الرمضاني، والبطاقات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود، إضافةً إلى تقديم الجوائز لحفظة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي محمد المطوع، أن مبادرة «قوافل الخير» تأتي ضمن الأجندة السنوية لبرامج المؤسسة، خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن قائمة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعتزم المؤسسة تقديمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مدار أيام الشهر الكريم، منوهاً بأن الحملة تهدف إلى دعم الفئات المستحقة، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة، عبر تقديم الدعم المناسب لها.

كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة التي تجسد قيم الخير والعطاء، وتعكس روح التكاتف والألفة بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وأشار مدير إدارة الوقف في المؤسسة عمر جمعة المازمي، إلى أن مبادرة «قوافل الخير 3» تبدأ نشاطها مطلع شهر رمضان ضمن الخطة السنوية لحملة المؤسسة الخيرية خلال الموسم الرمضاني، لتغطي مختلف الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والمعيشية للفئات المستحقة.

وأوضح أن الحملة تشمل حزمة من المشروعات الإنسانية والمجتمعية التي يتم تفعيلها في شهر رمضان، الذي هو شهر الخير والتقوى والإحسان.

وأضاف المازمي أن المؤسسة تحرص على تطوير برامجها السنوية الرمضانية والخيرية، وتجديدها على الدوام لتشمل فئات أوسع من شرائح المجتمع، والعمل على إضافة مبادرات مبتكرة تحقق مستهدفات المؤسسة في موسم العمل الرمضاني.