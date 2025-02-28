أحمد بن محمد: شهر رمضان يجمع القلوب على المحبة والعطاء

هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"نبارك لقيادة دولة الإمارات، وشعبها العزيز والمقيمين على أرضها، وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك …".

وتابع سموه قائلا: "نسأل الله أن يكون شهر خير وبركة، يجمع القلوب على المحبة والعطاء، وأن يعيده على الإمارات والعالم بالسلام والطمأنينة واليُمن والبركات".