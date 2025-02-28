بداية صلاة التراويح في الإمارات... روحانية تجمع القلوب

مع حلول شهر رمضان المبارك، تعم أجواء إيمانية مميزة في جميع أنحاء الإمارات، حيث يبدأ المسلمون في أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة.

وتتبع دولة الإمارات ودول أخرى التقويم القمري الإسلامي لتحديد التاريخ الدقيق لبداية صلاة التراويح، وهذا يعتمد على رؤية هلال رمضان .

ويبدأ شهر رمضان برؤية الهلال الجديد، والذي تم رصده مساء اليوم الجمعة، وعليه ستكون اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 (29 شعبان 1446) هو أول ليلة من صلاة التراويح.

وتقام صلاة التراويح بعد صلاة العشاء بقليل، وعادة ما تبدأ بعد دقائق قليلة من انتهاء صلاة العشاء.

ويؤذن العشاء اليوم وغداً في الساعة 7.38 مساءً.

وتستغرق صلاة العشاء حوالي 7 إلى 8 دقائق،وستبدأ صلاة التراويح في المساجد حوالي الساعة 8.10 أو 8.15 مساءً في كلا اليومين، بعد انتهاء صلاة العشاء.