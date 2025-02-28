حمدان بن محمد: رمضان شهرٌ تتجلى فيه الرحمات

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "مبارك عليكم الشهر … رمضان شهرٌ تتجلى فيه الرحمات، وتفيض الخيرات، ويسمو بالعطاء والتسامح والتآلف المجتمعي…"

وتابع سموه قائلا: "نسأل الله أن يعيده على دولتنا العزيزة وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والشعوب العربية والإسلامية بكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".