دول تعلن ثبوث رؤية هلال رمضان والسبت أول أيام الشهر الفضيل

أعلنت عدة دول عربية وإسلامة مساء اليوم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن يوم غد السبت الموافق 01 مارس 2025م، هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلن ديوان الرئاسة في أبوظبي ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الإمارات.

كما أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تأكيد ثبوت رؤية الهلال من المراصد المعتمدة ، سدير وتمير وجامعة المجمعة.

أعلنت كل من سلطنة عمان وقطر والبحرين وأندونيسيا وأستراليا والفلبين أن السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال وتوافقه مع الحسابات الفلكية.

